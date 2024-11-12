Как устроены все банки в РФ: подробный анализ структуры и механизмов работы финансовой системы России Тамара АрноФинансовая архитектура банковской системы определяет экономическую стабильность государства.
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