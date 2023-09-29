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Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё

Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё

«Раб – это говорящая вещь»(с)ВарронЗайду издалека. Много лет назад я изучал англосаксонскую культуру (она не единственная, которую я изучал – немцы, японцы, греки и ещё несколько тоже туда входили).

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Раз там все равнодушны ко всему этому может тогда им не дома , а мазанки ставить или вигвамы и пусть живут в них или в палатках , выдавать каждый день под залог , равный стоимости палатке , во вторых пригласить мэра города , посчитать за весь вандализм денежки и в судебном порядке предъявить этому нерадивому мэру , а заодно пусть подсуетится поставить где-то камеры слежения . А далее пусть соберёт народ на праздник , но проведёт ремонт всех элементов малых форм . Пусть проводит работу с населением и молодёжью . Можно и патруль организовать и с людьми поговорить по- человечески  самих вандалов найти , обложить штрафами
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7 час.
людмила бер
Пусть устраивают субботники, родители с детьми, каждую субботу, кто не приходит, назначить плату!... что б оплачивать нанятых работников.... Может это поможет? Отвратительное зрелище... или просто привыкли жить в дерьме... Наша дворничиха, таких называет уродами...
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5 час.

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