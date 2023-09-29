Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Раз там все равнодушны ко всему этому может тогда им не дома , а мазанки ставить или вигвамы и пусть живут в них или в палатках , выдавать каждый день под залог , равный стоимости палатке , во вторых пригласить мэра города , посчитать за весь вандализм денежки и в судебном порядке предъявить этому нерадивому мэру , а заодно пусть подсуетится поставить где-то камеры слежения . А далее пусть соберёт народ на праздник , но проведёт ремонт всех элементов малых форм . Пусть проводит работу с населением и молодёжью . Можно и патруль организовать и с людьми поговорить по- человечески самих вандалов найти , обложить штрафами