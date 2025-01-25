Доказана важная роль статического электричества в рождении планет

В космосе наблюдают сотни рождающихся звезд, окруженных протопланетными дисками. Один из самых интересных примеров — PDS 70 в созвездии Центавра: там у молодой звезды уже появились две планеты, а в еще оставшемся кольце исходного материала прослеживаются сгустки, намекающие на предстоящее прибавление в этом космическом семействе.
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