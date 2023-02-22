МИД РФ: департамент ООН трижды сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности в период с 7 по 18 февраля три раза срывал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.