Аргументы и Факты

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МИД РФ: департамент ООН трижды сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД РФ: департамент ООН трижды сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности в период с 7 по 18 февраля три раза срывал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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