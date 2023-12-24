Добровольцы отряда «БАРС-8» ЮВО успешно противодействуют ударным дронам ВСУ в Запорожье

В связи с активным использованием противником различного вида беспилотных летательных аппаратов различных типов российские военнослужащие постоянно совершенствуют систему противодействия воздушным угрозам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии