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Закон, порядок, государство

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Добровольцы отряда «БАРС-8» ЮВО успешно противодействуют ударным дронам ВСУ в Запорожье

Добровольцы отряда «БАРС-8» ЮВО успешно противодействуют ударным дронам ВСУ в Запорожье

В связи с активным использованием противником различного вида беспилотных летательных аппаратов различных типов российские военнослужащие постоянно совершенствуют систему противодействия воздушным угрозам.

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