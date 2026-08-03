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Живая Кубань

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В Краснодаре наказания получили трое участников преступной группировки. Они помогли 600 иностранцам незаконно находиться в России

В Краснодаре наказания получили трое участников преступной группировки. Они помогли 600 иностранцам незаконно находиться в России

В Краснодаре наказания получили трое участников преступной группировки. Они помогли 600 иностранцам незаконно находиться в РоссииВ Краснодаре огласили приговор Шухрату Мирзоеву, Бахрулло Мудабирову и Юрию Гусаруку.

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