В Краснодаре наказания получили трое участников преступной группировки. Они помогли 600 иностранцам незаконно находиться в России

В Краснодаре наказания получили трое участников преступной группировки. Они помогли 600 иностранцам незаконно находиться в РоссииВ Краснодаре огласили приговор Шухрату Мирзоеву, Бахрулло Мудабирову и Юрию Гусаруку.
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