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В пострадавшей от засухи Омской области свыше 90% застрахованных посевов защищены полисом «от ЧС»

В пострадавшей от засухи Омской области свыше 90% застрахованных посевов защищены полисом «от ЧС»

Накануне власти субъекта ввели режим чрезвычайной ситуации в границах всего региона. Объявление ЧС регионального или федерального уровня является страховым случаем с застрахованными «на случай ЧС» посевами – этой страховой программой воспользовались более 90% застраховавших урожай омских аграриев.

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