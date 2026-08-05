В пострадавшей от засухи Омской области свыше 90% застрахованных посевов защищены полисом «от ЧС»

Накануне власти субъекта ввели режим чрезвычайной ситуации в границах всего региона. Объявление ЧС регионального или федерального уровня является страховым случаем с застрахованными «на случай ЧС» посевами – этой страховой программой воспользовались более 90% застраховавших урожай омских аграриев.
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