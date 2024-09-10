Гражданин Армении заплатил 27,5 тысяч рублей за прописку на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что местной жительницей за денежное вознаграждение осуществлялась фиктивная регистрация иностранного гражданина Республики Армения в жилом помещении.
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