Первый штраф за борщевик с участием ИИ получил россиянин. Жителю Подмосковья пришёл штраф на 150 тысяч рублей за растение на участке.
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Первый штраф за борщевик с участием ИИ получил россиянин. Жителю Подмосковья пришёл штраф на 150 тысяч рублей за растение на участке.
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