В столице появится новая полоса для велосипедистов

Продолжается строительство полосы для велосипедистов по улице 31 Августа 1989 года. По данным муниципальных властей, параллельно с установкой разграничительных столбов на перекрестках наносится зеленая разметка с целью предупреждения водителей, пересекающих велодорожку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии