Минобороны России: на Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ у Работино

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что группировка "Юг" отразила на Запорожском направлении две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино.