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О ХЛЕБЕ И ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЕГО ВЫПЕКАЮТ

О ХЛЕБЕ И ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЕГО ВЫПЕКАЮТ

Немного о житейских обычаях народов, представителей которых в современной России часто обзывают презрительными кличками, считая, что если они приезжают в нашу страну вкалывать на тяжёлых и грязных работах, куда местные жители идут с неохотой, а то и вовсе не идут, поскольку во-первых они непрестижны, а во-вторых платят там меньше, чем сильно уважающий себя, часто неизвестно за что, абориген готов получать за тот простой факт, что он появился на рабочем месте, не обязательно вовремя, и ещё неизвестно, что он в течение рабочего дня сделает, так это только потому, что приезжие, по мнению аборигенов, тупые и неразвитые.

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