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Ракеты крушат военные объекты ВСУ в Харькове, а «Солнцепек» жжет боевиков под Купянском: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 11 января 2024 года

Ракеты крушат военные объекты ВСУ в Харькове, а «Солнцепек» жжет боевиков под Купянском: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 11 января 2024 года

Ракеты крушат военные объекты ВСУ в Харькове, а «Солнцепек» жжет боевиков под Купянском: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 11 января 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по Харьковской области.

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