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“Минск будет захвачен без труда”: журналист Яковина* заявил о планах ВСУ взять Брест и столицу Белоруссии

“Минск будет захвачен без труда”: журналист Яковина* заявил о планах ВСУ взять Брест и столицу Белоруссии

Журналист Иван Яковина* утверждает, что российская армия начнет новое наступление с белорусской территории, а это значит, что украинские вооруженные силы смогут законно занять Брест.

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