Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Русские боевые корабли прибыли в Венесуэлу. Доставка "крылатых" составляет менее 15 минут

Русские боевые корабли прибыли в Венесуэлу. Доставка "крылатых" составляет менее 15 минут

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Минобороны России пишет: "Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла".

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