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Раньше на два месяца. Когда можно будет улететь прямым рейсом на Пхукет из Барнаула?

Раньше на два месяца. Когда можно будет улететь прямым рейсом на Пхукет из Барнаула?

Турпоператор ANEX Tour скорректировал расписание своей полетной программы и продолжительность отдыха Первый чартерный рейс из Барнаула на остров Пхукет вылетит 12 февраля, а не 22 апреля, как сообщалось ранее.

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