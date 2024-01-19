Раньше на два месяца. Когда можно будет улететь прямым рейсом на Пхукет из Барнаула?

Турпоператор ANEX Tour скорректировал расписание своей полетной программы и продолжительность отдыха Первый чартерный рейс из Барнаула на остров Пхукет вылетит 12 февраля, а не 22 апреля, как сообщалось ранее.
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