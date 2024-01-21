Блогеры устроили дуэль легендарных американских суперкаров Ford и Dodge из музея

Блогеры продолжили тему сравнения американских спорткаров в гонке по прямой. Авторы канала Carwow при поддержке Автомобильного музея Петерсена устроили заезд с участием двух культовых моделей — на трассе сошлись Ford GT второго поколения и оригинальный Dodge Viper первой генерации.