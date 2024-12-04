"Сталинская" Конституция. Как вождь народов хотел ограничить власть партии?

Граждане СССР получили право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости, на бесплатное образование, на бесплатную медицинскую помощь 5 декабря 2024 года исполняется 88 лет со дня принятия "сталинской" Конституции.
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