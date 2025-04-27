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2-е приезжих из Средней Азии решили проникнуть на территорию нефтехимического завода, но ФСБ уже были наготове

2-е приезжих из Средней Азии решили проникнуть на территорию нефтехимического завода, но ФСБ уже были наготове

Avia.pro - СМИ В Нижегородской области сотрудники ФСБ провели операцию, предотвратив попытку двух иностранных специалистов из Средней Азии проникнуть на территорию крупного нефтехимического завода.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
сколько ещё таких &quot;сверхценных специалистов&quot; запустили в Россию властное быдло?
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1 д.
АП
Александр Поляничко
Чем больше мигрантов тем больше преступлений
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1 д.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
вот убивать не надо было просто прострелить колени и отрезать уши
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15 час.
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