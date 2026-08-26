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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпукас подтвердил, что мог перейти в «Краснодар»: «Зенит» был больше заинтересован во мне. Благодарен, что они смогли договориться»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас подтвердил, что «Краснодар» проявлял к нему интерес. 24-летний полузащитник перешел в «Зенит» из « Локомотива » на прошлой неделе.

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