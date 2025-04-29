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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета про 0:1 от «ПСЖ»: «Арсенал» заслуживал большего. Теперь нужно побеждать в Париже, шансы 50 на 50»

Лондонский клуб дома уступил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

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