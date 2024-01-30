Из Петербурга перевезли два сепаратора для турецкой АЭС «Аккую»

Для прохода транспорта в Северной столице развели мосты, что зимой делают в очень редких случаях. В ночь на 30 января из Петербурга по Неве в большой порт переправили два огромных сепаратора для АЭС «Аккую» в Турции.
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