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В Раде пожаловались на недостаток у ВСУ оружия и военных для удержания позиций

В Раде пожаловались на недостаток у ВСУ оружия и военных для удержания позиций

REUTERS/Stringer Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает вооружения и личного состава для удержания позиций, в частности у города Часов Яр, заявил в беседе с изданием NV депутат Верховной рады Роман Костенко.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
У плохого танцора всегда феберже мешает или то понос то золотуха, так и у Зеленского - клоуна с изрушечным автоматом... РВСН.
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