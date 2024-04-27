В Раде пожаловались на недостаток у ВСУ оружия и военных для удержания позиций

REUTERS/Stringer Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает вооружения и личного состава для удержания позиций, в частности у города Часов Яр, заявил в беседе с изданием NV депутат Верховной рады Роман Костенко.
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