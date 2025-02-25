Avia.pro - СМИ В Москве разразилось настоящее противостояние, которое заставляет думать, что даже здоровый образ жизни способен стать объектом политической игры.
Народный избранник Денис Парфенов написал донос на русский спортивный клуб
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А кто его туда пустит? Вот в чём вопрос. А я с подозрением отношусь к таким клубам с иноземными названиями.
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3 час.
Владимир Алтайцев
то есть, ты за клубы убийц из МММ?
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3 час.
ВМ
Вениамин Мельников
вспомните как не покорный режиму ельцина генпрокурор Скуратов оказался в сауне ,в чем мать родила,среди стаи жриц любви. Делается это просто,а кто это делает и заем понятно. Андрей и Вам можно такое "прилепить" век не отмоетесь.
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16 мин.
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