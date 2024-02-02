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На Урале машинист грузовых поездов прятал наркотики вдоль железнодорожных путей

На Урале машинист грузовых поездов прятал наркотики вдоль железнодорожных путей

В Екатеринбурге машиниста грузовых поездов поймали на торговле наркотиками. 33-летний мужчина занимался «закладками», а также содержал интернет-магазин для сбыта запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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