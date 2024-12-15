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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», вторую – на победный гол на 59:16. У него 22 очка в 30 играх

Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:3).

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