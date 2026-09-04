Мария Воропаева: ЛДПР не торгует принципами

Первый заместитель руководителя ЦА ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании, руководитель федерального избирательного штаба партии, руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Московской городской Думе Мария Воропаева рассказала, почему парламентское большинство боится реального контроля цен, как обойти бюрократию и что делать женщинам 50+, чтобы не стать дешевой рабочей силой.
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