Мария Воропаева: ЛДПР не торгует принципами

Первый заместитель руководителя ЦА ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании, руководитель федерального избирательного штаба партии, руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Московской городской Думе Мария Воропаева рассказала, почему парламентское большинство боится реального контроля цен, как обойти бюрократию и что делать женщинам 50+, чтобы не стать дешевой рабочей силой.