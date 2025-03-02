Норвежская компания Haltbakk Bunkers Oil прекращает поставки ВМС США После вчерашних событий в Белом доме с участием Зеленского одна из крупнейших норвежских компаний по производству судового топлива Haltbakk Bunkers объявила, что больше не будет заправлять американские военные корабли.
Оба-на! Норги, против США? Ой вэй, идиёты..
Комментарии
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Eduard
Викинги недобитые! Эти викинги веками грабили селенья этим и жили!
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6 час.
Eduard
Европа со всеми крупными странами пересрались:Китай,Россия,США.Они думают,что всё могут? Прибалтика с населением в 5 миллионов непобедима? Смешно!
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6 час.
лл
лина любимцева
Евробанда, видать, чего там забористого курнула... И ЕВРОБАНДУ ЗАНЕСЛО!!
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2 час.
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