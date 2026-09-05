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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деррик Роуз о попадании на обложку NBA 2K27: «Был поражен. Я отдал всего себя лиге. Но через какое-то время меня забудут»

Деррик Роуз попал на обложку издания Ultra NBA 2K27. «Меня это поразило. Я поигрываю время от времени.

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