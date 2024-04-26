Рөстәм Миңнеханов: Татар блогерлары өчен мәктәп, конкурслар оештырырга, өйрәтергә кирәк. Кимендә 3-4 миллион язылучы булырга тиеш.
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Рөстәм Миңнеханов: Татар блогерлары өчен мәктәп, конкурслар оештырырга, өйрәтергә кирәк. Кимендә 3-4 миллион язылучы булырга тиеш.