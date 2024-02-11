Симоньян: главкома ВС Украины Сырского ждет «яма, из которой выбраться нельзя»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала свое мнение относительно нового главкома ВСУ Александра Сырского утверждая, что его ожидает «яма, из которой выбраться нельзя».
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