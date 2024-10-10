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Путешественница из России пожаловалась на цены в кафе и супермаркетах Лондона

Путешественница из России пожаловалась на цены в кафе и супермаркетах Лондона

Высокие цены в кафе, ресторанах и супермаркетах в Лондоне сильно удивили путешественницу из России.Путешественница из России Наталья отправилась в Великобританию, девушки сильно удивили цены в кафе и в супермаркетах Лондона.

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