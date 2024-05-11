Нидерландский певец устроил драку, и его убрали из конкурса «Евровидение»

Певца Йоста Кляйна отстранили от Евровидения после безобразного поведения Певец из Нидерландов Йост Кляйн не сможет принять участие в шоу жюри «Евровидения» из-за случая, о котором мало, что известно, а организаторы не хотят распространяться.