Нидерландский певец устроил драку, и его убрали из конкурса «Евровидение»

Певца Йоста Кляйна отстранили от Евровидения после безобразного поведения Певец из Нидерландов Йост Кляйн не сможет принять участие в шоу жюри «Евровидения» из-за случая, о котором мало, что известно, а организаторы не хотят распространяться.
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