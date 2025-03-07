Китай снизит нормы обязательных резервов и процентные ставки с учетом экономической и финансовой ситуации

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- В 2025 году Китай снизит нормы обязательных резервов и процентные ставки для банков с учетом сложившейся экономической и финансовой ситуации, а также на основе положения дел на финансовых рынках в стране и за рубежом, заявил в четверг президент Народного банка Китая Пань Гуншэн на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.