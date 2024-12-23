Обнаружили мертвой бывшую невестку Марии Шукшиной, 26-летнюю Фрейю Зильбер

Тревожная новость пришла из Северной столицы. В Санкт-Петербурге в одной из квартир на улице Народной было обнаружено тело 26-летней Фрейи Зильбер, бывшей невестки известной актрисы и телеведущей Марии Шукшиной.
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