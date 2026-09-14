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Интервью Андрея Глазунова: блогер рассказал о своем подходе к воспитанию дочери и о том, как изменилось отцовство

Интервью Андрея Глазунова: блогер рассказал о своем подходе к воспитанию дочери и о том, как изменилось отцовство

Эксклюзив Parents Андрей Глазунов — блогер и один из первых российских вайнеров-миллионников, автор креативных юмористических видео о повседневной жизни и отношениях.

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