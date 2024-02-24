Православная выставка-ярмарка "Кладезь" пройдет в Орше

С 25 февраля по 7 марта в Орше будет работать православная выставка-ярмарка "Кладезь", пишет БЕЛТА. Выставка-ярмарка откроется 25 февраля в 10:00 в городском центре культуры "Победа", а торжественное открытие мероприятия состоится там же 26 февраля в 14:00.