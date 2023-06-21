Военное обозрение

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Депутат японского парламента высказался по поводу «успехов» ВСУ в ходе их контрнаступления

Депутат японского парламента высказался по поводу «успехов» ВСУ в ходе их контрнаступления

Российская армия обладает подавляющим военным превосходством над ВСУ, несмотря на все попытки западных СМИ представить украинские войска в выгодном свете, равно как и их «успешное» продвижение.

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