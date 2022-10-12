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Арабская пресса: Глава ОАЭ передал президенту России информацию о политических «позициях Украины»

Арабская пресса: Глава ОАЭ передал президенту России информацию о политических «позициях Украины»

Во время визита в Российскую Федерацию президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, как и стоило ожидать, затронул тему Украины и событий в этой стране.

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