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Bloomberg: некоторые страны настороженно относятся к использованию активов России

Bloomberg: некоторые страны настороженно относятся к использованию активов России

Европейский союз планирует использовать доходы от замороженных активов России в размере €3 млрд для поддержки Украины, но этот план может столкнуться с сопротивлением со стороны некоторых стран сообщества.

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