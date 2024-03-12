Bloomberg: некоторые страны настороженно относятся к использованию активов России

Европейский союз планирует использовать доходы от замороженных активов России в размере €3 млрд для поддержки Украины, но этот план может столкнуться с сопротивлением со стороны некоторых стран сообщества.
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