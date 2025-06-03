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«Херсонес Таврический» ликвидирует незаконную свалку на одном из участков

«Херсонес Таврический» ликвидирует незаконную свалку на одном из участков

Музей-заповедник постепенно устраняет отходы, которые копились десятилетиями. Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе занимается ликвидацией незаконной свалки на одном из своих участков.

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