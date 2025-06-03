«Херсонес Таврический» ликвидирует незаконную свалку на одном из участков

Музей-заповедник постепенно устраняет отходы, которые копились десятилетиями. Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе занимается ликвидацией незаконной свалки на одном из своих участков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии