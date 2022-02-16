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Израильский экстрасенс Ури Геллер предупредил НАСА о скором вторжении инопланетян

Израильский экстрасенс Ури Геллер предупредил НАСА о скором вторжении инопланетян

Ури Геллер. Фото stmegi.com Лидия ГубинаИзраильский фокусник, менталист и экстрасенс, по происхождению англичанин с украинскими корнями, Ури Геллер написал открытое письмо в НАСА с важным предупреждением.

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