В Татарстане выявлено почти 3 тыс. участков в рамках проекта «Земля для стройки»

С начала реализации федерального проекта «Земля для стройки», входящего в государственную программу «Национальная система пространственных данных», на территории Татарстана было выявлено 2 965 свободных земельных участков общей площадью более 3,1 тыс.
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