БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как американские колонии бросили вызов британской короне

Как американские колонии бросили вызов британской короне

«Уничтожение чая в Бостонской гавани». Литография 1846 года Причины мятежа американских колоний С середины XVII века Британия старалась установить полный контроль над хозяйством 13 американских колоний: все промышленные товары (от металлических пуговиц до рыболовецких судов) импортировались колониями из метрополии в обмен на сырьё и сельскохозяйственные товары.

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