Полковник Макгрегор: конфликт на Украине закончится на устраивающих РФ условиях

У России больше нет желания вести переговоры с США и Украиной после нападения украинских войск на Курскую область, теперь Москва не будет учитывать интересы Киева и Вашингтона при урегулировании конфликта.
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