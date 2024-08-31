Дети и подростки Тверской области могут поучаствовать в конкурсе «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад»

Юным жителям Верхневолжья предлагают разработать персональный маршрут до образовательного учреждения и отобразить его в творческих работах в рамках конкурса рисунков «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад».
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