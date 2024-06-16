Сборные Польши и Нидерландов начнут третий игровой день Евро-2024

Сегодня, 15 июня, состоялись первые матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. На стадионе "Рейн-Энерджи" в Кельне сборная Швейцарии одержала победу над командой Венгрии со счетом 3:1 благодаря голам Квадво Дуа, Мишеля Эбишера и Бреля Эмболо.