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Сборные Польши и Нидерландов начнут третий игровой день Евро-2024

Сборные Польши и Нидерландов начнут третий игровой день Евро-2024

Сегодня, 15 июня, состоялись первые матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. На стадионе "Рейн-Энерджи" в Кельне сборная Швейцарии одержала победу над командой Венгрии со счетом 3:1 благодаря голам Квадво Дуа, Мишеля Эбишера и Бреля Эмболо.

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