В украинской системе связи и предупреждения о российских ударах одновременно возникли сразу две проблемы.
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