Современные границы Украины сформировались на протяжении 1920—1954-х годов. На их протяжённость и конфигурацию повлияли процессы распада Российской и Австро-Венгерской империй, события Второй мировой войны, а также изменения межреспубликанских границ в рамках СССР.Границы Украины с Белоруссией и Российской Федерацией в целом сформировались на протяжении их совместного нахождения в составе СССР.В 2014 году, вследствие присоединения Крыма к РФ на Крымском полуострове были фактически образованы регионы Российской Федерации, что, хотя и не получило признания Украины и бо́льшей части международного сообщества, привело к превращению сложившейся к тому времени административной границы Автономной Республики Крым и Херсонской области в государственную границу.

Аурелия Запсенко

То, что нынешняя украинская армия не является правопреемницей Советской армии, было видно ещё до первого майдана 2004-го года, когда массово изгонялись и увольнялись советские офицеры. Конечно, с теми руководителями армия Украины никогда бы не поддержала то, что случилось в 2014-м,не стала бы воевать в АТО. Это мы были не в курсе, зачем всё это, а те, что наверху, давно знали о том, что готовится и расчищали себе путь. Технологии госпереворотов рассчитаны на худших представителей страны, этих наследничков выискивали и пестовали намеренно. Нормальные люди учились, трудились, а эти ножи точили, слюной захлёбываясь в мриях своих о реванше и господстве. "Всякое царство, разделённое в себе, опустеет"-так пусть же сгинут туда же, где их идеологи горят которое десятилетие!