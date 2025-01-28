Сегодня свой 16-й день рождения отмечает учащаяся Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа и "Школа Бокса " г.
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Сегодня свой 16-й день рождения отмечает учащаяся Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа и "Школа Бокса " г.